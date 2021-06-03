Şeyma Subaşı evleniyor... Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapan Al Saloussi’nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.2020’de yayınlanan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Al Saloussi’nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.