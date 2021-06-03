Şeyma Subaşı evleniyor... Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi paylaşımı ardından gözler bir kez daha Mohammed Alsaloussi ile ilgili bilgilere çevrildi. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı'na Ibiza'da evlilik teklifinde bulundu. Subaşı o anları 'evet, dedim' notuyla paylaştı. Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
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Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya sürpriz bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, 'evet, dedim' mesajıyla güzel haberi duyurdu. Çift kısa bir süre önce hamilelik iddialarıyla gündem olmuştu. Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına ' Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" diyerek iddiaları yalanladı.
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Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapan Al Saloussi’nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.2020’de yayınlanan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Al Saloussi’nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.
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Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan 36 yaşındaki Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.