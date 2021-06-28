Şeyma Subaşı dolandırıldı mı? Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı iddiası
Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili iddialar bir süredir gündemdeydi. Ayrılık haberleri ardından o iddialar bir kez daha konuşulmaya başlandı. Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğu, hatta evlilik teklifi ettiği yüzüğün de sahte olduğu iddia edildi. Şeyma Subaşı daha önce yaptığı açıklamada haberlere "Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. " sözleriyle tepki göstermişti.
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Yalanladığı bebek haberini daha sonra doğrulayan ancak stres nedeniyle bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı ve eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir kez daha magazin sayfalarına konu oldu. Şeyma Subaşı’na yaptığı jestler ve aldığı hediyelerle adından söz ettiren Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğu iddia edildi.
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Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.
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Daha önce de benzere iddialara gündeme gelmiş, Şeyma Subaşı sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı: "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor."