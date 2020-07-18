Seyfi Dursunoğlu'nun ardından ünlülerden baş sağlığı mesajları... 'Seninle çok güldük hakkını helal et'
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Seyfi Dursunoğlu'nun ardından mesajları...
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GÖKHAN ÖZOĞUZ
Her yansıma Kendi gibi sorgusuz sualsiz Doğası gereği olması gerektiği gibi Devam eder yolculuğuna...
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KEMAL KILIÇDAROĞLU
Sanat dünyamızın sevilen ismi, tiplemeleriyle halkın sevgisini kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
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MUHARREM İNCE
Seyfi Dursunoğlu zekasıyla, mizahıyla, muazzam Türkçesiyle sanat dünyamızda fark yaratan bir sanatçıydı. Yıllarca hepimizi güldürdü, eğlendirdi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
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TARKAN
Seyfi Dursunoğlu... Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız...
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FERHAT GÖÇER
Nasıl üzgünüm... dünyayı güzelleştiren, değer katan,renklendiren, katlanılabilir kolan bütün güzel insanlar bir bir eksiliyor...
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AJDA PEKKAN
Sen memur olmayı reddedip kendini dinledin ve bir efsane oldun, İçimizdeki ses oldun, cesaret oldun, özgürlük oldun. Sanata, sahneye, tiyatroya kattıklarını, güzel dostluğunu ve nezaketini asla unutmayacağım. Nurlar içinde uyu kıymetli dostum..
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SEZEN AKSU
Çok üzgünüm çok.
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AYDAN ŞENER
Yeri dolmayacak bir değeri daha kaybettik..Mekanı cennet olsun..
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DEMET AKBAĞ
Kendi stilinde tekti. Ve sahne üzerinde dünyanın en zeki insanlarından biriydi. Bir devir kapandı, çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin.
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MELEK BAYKAL
Türkiye’nin başı sağolsun. Gerçekten eğlence televizyon dünyasının önemli bir ismini kaybettik. Huzur içinde uyu.
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ŞEHRAZAT
Canım Seyficim. Mekanın cennet olsun vatan perver Seyficim.
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
Değerli bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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GÜLŞEN
Seyfi Dursunoğlu’na Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yerin hiç bir zaman dolmayacak büyük usta. Mekanın cennet olsun.
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AYŞEGÜL ALDİNÇ
Seyfi Dursunoğlu, Huysuz’luğuyla bize neşe ve mutluluğu, bedeniyle de tıp öğrencilerine eğitim katkısı bağışlayabilecek duyarlılıkta bir İstanbul beyefendisiydi. Yeri asla dolmayacak...
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SELÇUK YÖNTEM
Türkiye çok önemli bir rengini kaybetti. Değerli sanatçı Seyfi Dursunoğlu nurlar içinde ol.
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Hayatımın en önemli insanlarından bir tanesini kaybettim... Hayatımın dönüm noktası.... Yattığınız yer nur olsun... Sevgi, saygı ve minnetle...
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GÜLBEN ERGEN
Eşi benzeri olmayan canım #seyfidursunoğlu. Kelimler o kadar yetersiz ki. Yerin asla dolmayacak.
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ECE SEÇKİN
Bütün tadım kaçtı...Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik.Nurlar içinde uyusun. Hoşçakal
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CEM YILMAZ
Eğlence dünyasında 60 yılı aşkın emeği olan #seyfidursunoğlu mekanın cennet olsun. Seni çok sevdik,seninle çok güldük hakkını helal et.
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SUMRU YAVRUCUK
İlk’ di benzersiz’di. Yeri hiç dolmayacak.
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NİHAT SIRDAR
Bir Huysuz Virjin geçti hayatımızdan. Ruhu şâd olsun...
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HARUN TEKİN
Bilenler bilmeyenlere anlatsın. sadece varlığıyla bile ortalamayı çok yükselten eşsiz bir karakteri kaybettik. başardığı şeyin büyüklüğü ve muzip hatırası karşısında saygıyla eğilelim.
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DEMET EVGAR
Seyfi Dursunoğlu' nun bu dünyaya düştüğü güne şükürler olsun.Yolu ışık, kendi nur olsun
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ARAS BULUT İYNEMLİ
Başımız sağ olsun... Mekanın cennet olsun... Yeri dolmayacak bir usta daha. Çok üzüldüm...
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FIRAT TANIŞ
Seni çok özleyeceğiz, yerin çok zor dolacak. Güle güle Ebegümeci
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ALİ İHSAN VAROL
Yolunda nurlar, uğurlar olsun...Hepimizin başı sağ olsun...
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CEYHUN YILMAZ
Doğaçlama komedinin üstadı dünya sahnesinden çekildi.
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BURAK AKKUL
Huysuz ve tatlı adam... Nur içinde yatsın...
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EDA ECE
Ne kadar çok severim, çok gülerim, hala izlerim... Seni çok özleyeceğiz #SeyfiDursunoğlu ışıklar içinde uyu, iyi ki geçtin bu dünyadan...
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EROL EVGİN
Sevgili Seyfi Dursunoğlu'nu kaybettik. Zekası, esprisi, cesareti ve "Huysuz Virjin" tiplemesiyle onu hiç unutmayacağız. Sevgili Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.