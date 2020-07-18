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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 08:33,

Seyfi Dursunoğlu'nun ardından ünlülerden baş sağlığı mesajları... 'Seninle çok güldük hakkını helal et'

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Seyfi Dursunoğlu'nun ardından mesajları...

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1GÖKHAN ÖZOĞUZ
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GÖKHAN ÖZOĞUZ

Her yansıma Kendi gibi sorgusuz sualsiz Doğası gereği olması gerektiği gibi Devam eder yolculuğuna...

2KEMAL KILIÇDAROĞLU
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KEMAL KILIÇDAROĞLU

Sanat dünyamızın sevilen ismi, tiplemeleriyle halkın sevgisini kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

3MUHARREM İNCE
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MUHARREM İNCE

Seyfi Dursunoğlu zekasıyla, mizahıyla, muazzam Türkçesiyle sanat dünyamızda fark yaratan bir sanatçıydı. Yıllarca hepimizi güldürdü, eğlendirdi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

4TARKAN
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TARKAN

Seyfi Dursunoğlu... Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız...

5FERHAT GÖÇER
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FERHAT GÖÇER

Nasıl üzgünüm... dünyayı güzelleştiren, değer katan,renklendiren, katlanılabilir kolan bütün güzel insanlar bir bir eksiliyor...

6AJDA PEKKAN
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AJDA PEKKAN

Sen memur olmayı reddedip kendini dinledin ve bir efsane oldun, İçimizdeki ses oldun, cesaret oldun, özgürlük oldun. Sanata, sahneye, tiyatroya kattıklarını, güzel dostluğunu ve nezaketini asla unutmayacağım. Nurlar içinde uyu kıymetli dostum..

7SEZEN AKSU
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SEZEN AKSU

Çok üzgünüm çok.

8AYDAN ŞENER
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AYDAN ŞENER

Yeri dolmayacak bir değeri daha kaybettik..Mekanı cennet olsun..

9DEMET AKBAĞ
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DEMET AKBAĞ

Kendi stilinde tekti. Ve sahne üzerinde dünyanın en zeki insanlarından biriydi. Bir devir kapandı, çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin.

10MELEK BAYKAL
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MELEK BAYKAL

Türkiye’nin başı sağolsun. Gerçekten eğlence televizyon dünyasının önemli bir ismini kaybettik. Huzur içinde uyu.

11ŞEHRAZAT
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ŞEHRAZAT

Canım Seyficim. Mekanın cennet olsun vatan perver Seyficim.

12ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Değerli bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

13GÜLŞEN
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GÜLŞEN

Seyfi Dursunoğlu’na Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yerin hiç bir zaman dolmayacak büyük usta. Mekanın cennet olsun.

14AYŞEGÜL ALDİNÇ
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AYŞEGÜL ALDİNÇ

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz’luğuyla bize neşe ve mutluluğu, bedeniyle de tıp öğrencilerine eğitim katkısı bağışlayabilecek duyarlılıkta bir İstanbul beyefendisiydi. Yeri asla dolmayacak...

15SELÇUK YÖNTEM
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SELÇUK YÖNTEM

Türkiye çok önemli bir rengini kaybetti. Değerli sanatçı Seyfi Dursunoğlu nurlar içinde ol.

16ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Hayatımın en önemli insanlarından bir tanesini kaybettim... Hayatımın dönüm noktası.... Yattığınız yer nur olsun... Sevgi, saygı ve minnetle...

17GÜLBEN ERGEN
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GÜLBEN ERGEN

Eşi benzeri olmayan canım #seyfidursunoğlu. Kelimler o kadar yetersiz ki. Yerin asla dolmayacak.

18ECE SEÇKİN
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ECE SEÇKİN

Bütün tadım kaçtı...Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik.Nurlar içinde uyusun. Hoşçakal

19CEM YILMAZ
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CEM YILMAZ

Eğlence dünyasında 60 yılı aşkın emeği olan #seyfidursunoğlu mekanın cennet olsun. Seni çok sevdik,seninle çok güldük hakkını helal et.

20SUMRU YAVRUCUK
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SUMRU YAVRUCUK

İlk’ di benzersiz’di. Yeri hiç dolmayacak.

21NİHAT SIRDAR
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NİHAT SIRDAR

Bir Huysuz Virjin geçti hayatımızdan. Ruhu şâd olsun...

22HARUN TEKİN
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HARUN TEKİN

Bilenler bilmeyenlere anlatsın. sadece varlığıyla bile ortalamayı çok yükselten eşsiz bir karakteri kaybettik. başardığı şeyin büyüklüğü ve muzip hatırası karşısında saygıyla eğilelim.

23DEMET EVGAR
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DEMET EVGAR

Seyfi Dursunoğlu' nun bu dünyaya düştüğü güne şükürler olsun.Yolu ışık, kendi nur olsun

24ARAS BULUT İYNEMLİ
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ARAS BULUT İYNEMLİ

Başımız sağ olsun... Mekanın cennet olsun... Yeri dolmayacak bir usta daha. Çok üzüldüm...

25FIRAT TANIŞ
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FIRAT TANIŞ

Seni çok özleyeceğiz, yerin çok zor dolacak. Güle güle Ebegümeci

26ALİ İHSAN VAROL
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ALİ İHSAN VAROL

Yolunda nurlar, uğurlar olsun...Hepimizin başı sağ olsun...

27CEYHUN YILMAZ
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CEYHUN YILMAZ

Doğaçlama komedinin üstadı dünya sahnesinden çekildi.

28BURAK AKKUL
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BURAK AKKUL

Huysuz ve tatlı adam... Nur içinde yatsın...

29EDA ECE
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EDA ECE

Ne kadar çok severim, çok gülerim, hala izlerim... Seni çok özleyeceğiz #SeyfiDursunoğlu ışıklar içinde uyu, iyi ki geçtin bu dünyadan...

30EROL EVGİN
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EROL EVGİN

Sevgili Seyfi Dursunoğlu'nu kaybettik. Zekası, esprisi, cesareti ve "Huysuz Virjin" tiplemesiyle onu hiç unutmayacağız. Sevgili Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

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