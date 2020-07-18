Seyfi Dursunoğlu'nun ardından ünlülerden baş sağlığı mesajları... 'Seninle çok güldük hakkını helal et'

TARKAN Seyfi Dursunoğlu... Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız...