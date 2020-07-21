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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 08:09,

Seyfi Dursunoğlu’na gözyaşlarıyla veda... Vasiyeti yerine getirilemedi!

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, dün Zincirlikuyu Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının, “Bedenimi kadavra olarak bağışladım” vasiyeti yazılı olarak beyan edilmediği için yerine getirilemedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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HUYSUZ Virjin karakteriyle tanınan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı dün Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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Daha önce bir röportajında “Bedenimi kadavra olarak bağışladım” diyen Dursunoğlu’nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi. Deniz Seki, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan ise usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dursunoğlu’nun yeğeni Güliz Buyrukbilen, yeğeninin kızı Gizem Özköseoğlu ve eşi Murat Özköseoğlu cenaze namazında hazır bulundu.

3Sahne kostümleri Türker İnanoğlu vakfı’na
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Sahne kostümleri Türker İnanoğlu vakfı’na

Sanatçının vasiyetini yazan avukat Olcay Ekinci Yezdani, Dursunoğlu’nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne evi, bahçesi ve bankalarda bulunan parası dahil toplamda 15 milyon TL’ye yakın bir meblağ bağışladığını açıkladı...

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“Vasiyetinde kadavra olmasına dair bir beyanı yoktu. Rahmetli daha önce başka bir vasiyet yazmış ve pişman olmuş. Kendisiyle ilk vasiyetin iptalini yaptık. Yaklaşık 4 yıl önce de vasiyetnamesini yeniden düzenledik. ‘Bütün mal varlığımı Türkan Saylan gibi çağdaş kızlar yetiştiren bir insanın vakfına bırakmak istiyorum. Aydınlık bir insanım, siz de vakıf olarak aydın gençler yetiştiriyorsunuz’ dedi. Evini ve içinde bulunduğu arsasını vakfa bağışladı. Evindeki eşyalarını yeğeni Güliz Hanım’a bıraktı. Sahne kostümlerinin muhafaza edilmesi için onları da Türker İnanoğlu Vakfı’nın müzesine emanet etti. Bankalardaki parasının birazını yanında çalışan Ümit Bey’e bıraktı.”

5İtirazda bulunmayacağız
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İtirazda bulunmayacağız

Sanatçının yeğeni Güliz Buyrukbilen de yazılı vasiyetine birebir uyulduğunu söyledi:

“Herhangi bir kadavra işlemi olmadı. Başkasından da böyle bir talep gelmedi. Biz de İslam inancımıza uygun şekilde defin işlemlerini gerçekleştirdik. Ailesi olarak tüm dileklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Bize herhangi bir şey bırakmamasına üzülmedik. Zaten vakfa bir vasiyet yazdığını biliyorduk. Vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar arkasında ve desteçisi olacağız. O doğrusunu yaptı. Kendisi örnek alınması gereken bir insan. Aile kabristanımız vardı, fakat Büyükşehir Belediyesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nı uygun gördü. Buraya bir anıt mezar taşı yaptıracaklarını söylediler.”

6Bursundan binlerce kız çocuğu faydalanacak
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Bursundan binlerce kız çocuğu faydalanacak

Seyfi Dursunoğlu’nun tüm mal varlığını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin başkanı Ayşe Yüksel de bir açıklama yaptı:

“Çok değerli bir sanatçıyı sonsuzluğa uğurladık. Derneğimize bu bağışı yaptığı için çok onurlu ve gururluyuz. Seyfi Dursunoğlu büyük bir yurt severdi, derneğimizde binlerce çağdaş gençlik yetişmesi için bağışta bulundu. Biz de onun isteği doğrultusunda gereğini yapacağız. Onun verdiği burslardan binlerce okuyamayan kız çocuğu faydalanacak. Biz de onun adını vakfımız aracılığı ile yaşatacağız. Vasiyeti yapılırken dernek olarak davet edilmiştik, vasiyeti de avukatlar aracılığıyla yazıldı. Neler yazdığını tam olarak bilmiyoruz.”

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Seyfi Dursunoğlu’nun uzun yıllar yardımcılığını üstlenen Ümit Bey de cenazede hazır bulundu.

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Yapımcı Armağan Çağlayan, ağlamaktan konuşamadığını söyledi.

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Sanatçının tabutunun üzerine “Canım dayımız” ile “Türkan Saylan’ın çocukları sizi unutmayacak” yazılı çelenkler bırakıldı.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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