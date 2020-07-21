Seyfi Dursunoğlu’na gözyaşlarıyla veda... Vasiyeti yerine getirilemedi!

İtirazda bulunmayacağız Sanatçının yeğeni Güliz Buyrukbilen de yazılı vasiyetine birebir uyulduğunu söyledi:



“Herhangi bir kadavra işlemi olmadı. Başkasından da böyle bir talep gelmedi. Biz de İslam inancımıza uygun şekilde defin işlemlerini gerçekleştirdik. Ailesi olarak tüm dileklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Bize herhangi bir şey bırakmamasına üzülmedik. Zaten vakfa bir vasiyet yazdığını biliyorduk. Vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar arkasında ve desteçisi olacağız. O doğrusunu yaptı. Kendisi örnek alınması gereken bir insan. Aile kabristanımız vardı, fakat Büyükşehir Belediyesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nı uygun gördü. Buraya bir anıt mezar taşı yaptıracaklarını söylediler.”