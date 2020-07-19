Seyfi Dursunoğlu 'Hastaneye düşmek istemiyorum' demişti

HUYSUZ Virjin tiplemesiyle milyonların gönlünde taht kuran Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yıllar boyunca Türkiye’yi güldüren 88 yaşındaki sanatçı, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Sahnelerin usta ismi, 2017 yılında Hürriyet gazetesine verdiği röportajda “İçinizde ukde kalan bir şey var mı?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Var. Sesim güzeldi. Repertuvarım da çok geniştir. Ben bile bazı şarkıları nereden öğrendiğimi bilmiyorum. Babam ve Zeki Müren sebebiyle şarkıcı olmadım. Zeki Müren’le bir gün Şile’ye giderken bir şarkıya iştirak ediyordum. ‘Şarkıcı olma, olursan Ekrem Kongar gibi olursun’ dedi. Müzik otoritesi olduğu için böyle söyledikten sonra çektim kendimi. Yoksa iyi bir ses sanatçısı olabilirdim.”