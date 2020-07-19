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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 15:00,

Seyfi Dursunoğlu 'Hastaneye düşmek istemiyorum' demişti

Önceki gün yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin, 2017 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda “şarkıcılığın içinde ukde kaldığını” söylemişti: “Sesim güzeldi. Babam ve Zeki Müren sebebiyle şarkıcı olmadım.”

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HUYSUZ Virjin tiplemesiyle milyonların gönlünde taht kuran Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yıllar boyunca Türkiye’yi güldüren 88 yaşındaki sanatçı, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Sahnelerin usta ismi, 2017 yılında Hürriyet gazetesine verdiği röportajda “İçinizde ukde kalan bir şey var mı?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Var. Sesim güzeldi. Repertuvarım da çok geniştir. Ben bile bazı şarkıları nereden öğrendiğimi bilmiyorum. Babam ve Zeki Müren sebebiyle şarkıcı olmadım. Zeki Müren’le bir gün Şile’ye giderken bir şarkıya iştirak ediyordum. ‘Şarkıcı olma, olursan Ekrem Kongar gibi olursun’ dedi. Müzik otoritesi olduğu için böyle söyledikten sonra çektim kendimi. Yoksa iyi bir ses sanatçısı olabilirdim.”

2GÜCÜMÜ KAYBETTİM
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GÜCÜMÜ KAYBETTİM

SEYFİ Dursunoğlu, son yıllarında ekrandan uzaktı. 2013’te “Benzemez Kimse Sana” programındaki esprileri nedeniyle yayıncı kanala ceza kesilmiş, usta sanatçı daha sonra ekranlara küsmüştü. Dursunoğlu, Hürriyet’teki röportajında da “Teklifleri neden kabul etmiyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı: “O canlılığı artık veremiyorum. Gücümü kaybettim. ‘Bak kıpırdayamıyor, hâlâ çalışıyor’ dedirtmek istemiyorum.”

3‘Hastaneye düşmek istemiyorum’ demişti
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‘Hastaneye düşmek istemiyorum’ demişti

Seyfi Dursunoğlu, Hürriyet’teki röportajında “Hiçbir sağlık problemim yok. Ona şükrediyorum. Ben hastaneye düşmeden pat diye gitmek istiyorum” demişti. KOAH hastası olan sanatçı, 16 gün önce zatürre teşhisiyle Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Son üç gününü yoğun bakım ünitesinde geçirmek zorunda kalan Dursunoğlu, durumu ağırlaşınca cuma günü yaşamını yitirdi.

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Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon liralık mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktı.

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