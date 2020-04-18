Şeyda Çoşkun: Doktorları mutlu ettik

HER SALI FARKLI HASTANE Sahibi olduğu ‘Be Light Kitchen’ ile hazırladığı atıştırmalık paketlerini sağlık çalışanlarına dağıtan Şeyda Coşkun, yardım projesinin devam edeceğini söyledi: “Eşimle bu süreçte elimizden ne gelir diye düşünüyorduk. Böyle bir destekte bulunmaya karar verdik. Gittiğimiz ilk hastanedeki doktorlar da ‘Bizi çok mutlu ettiniz’ dedi. Her salı farklı bir devlet hastanesine paketlerimizi götürmeye devam edeceğiz.”