Şeyda Çoşkun: Doktorları mutlu ettik

Şeyda Coşkun önceki gün Kuruçeşme’deki evinin önünde görüntülendi. Maskesinin üzerine yüz koruyucu siperlik takan Coşkun, koronavirüse karşı evini de 15 günde bir dezenfekte ettirdiğini söyledi.
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Karantina günlerini nasıl geçirdiği sorusuna da “Ben o kadar sıkılmadım, çünkü ev içinde de yapılacak çok iş olduğunu gördüm” yanıtını verdi.
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HER SALI FARKLI HASTANE
Sahibi olduğu ‘Be Light Kitchen’ ile hazırladığı atıştırmalık paketlerini sağlık çalışanlarına dağıtan Şeyda Coşkun, yardım projesinin devam edeceğini söyledi: “Eşimle bu süreçte elimizden ne gelir diye düşünüyorduk. Böyle bir destekte bulunmaya karar verdik. Gittiğimiz ilk hastanedeki doktorlar da ‘Bizi çok mutlu ettiniz’ dedi. Her salı farklı bir devlet hastanesine paketlerimizi götürmeye devam edeceğiz.”