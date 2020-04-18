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Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 07:00,

Şeyda Çoşkun: Doktorları mutlu ettik

Devlet hastanelerindeki çalışanlara sağlıklı atıştırmalık paketleri götürmeye başlayan Şeyda Coşkun, “Doktorlar çok mutlu oldu, desteğimiz devam edecek” dedi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1MASKE ÜZERİNE SİPERLİK

MASKE ÜZERİNE SİPERLİK

Şeyda Coşkun önceki gün Kuruçeşme’deki evinin önünde görüntülendi. Maskesinin üzerine yüz koruyucu siperlik takan Coşkun, koronavirüse karşı evini de 15 günde bir dezenfekte ettirdiğini söyledi.

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Karantina günlerini nasıl geçirdiği sorusuna da “Ben o kadar sıkılmadım, çünkü ev içinde de yapılacak çok iş olduğunu gördüm” yanıtını verdi.

3HER SALI FARKLI HASTANE

HER SALI FARKLI HASTANE

Sahibi olduğu ‘Be Light Kitchen’ ile hazırladığı atıştırmalık paketlerini sağlık çalışanlarına dağıtan Şeyda Coşkun, yardım projesinin devam edeceğini söyledi: “Eşimle bu süreçte elimizden ne gelir diye düşünüyorduk. Böyle bir destekte bulunmaya karar verdik. Gittiğimiz ilk hastanedeki doktorlar da ‘Bizi çok mutlu ettiniz’ dedi. Her salı farklı bir devlet hastanesine paketlerimizi götürmeye devam edeceğiz.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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