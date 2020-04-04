Seyahat yasağı olan iller hangileri? Özel araçla seyahat yasak mı? İller arası yolculuk yasağının detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Ülkemizde alınan tedbirlerin genişletildiğini açıklayan Erdoğan, 30 ile ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren araç giriş çıkışlarının kısıtlandığını bildirdi. Son dakika seyahat yasağı olan iller ve hangi illerde seyahat yasak soruları da açıklama sonrası gündeme geldi. Peki, Seyahat yasağı olan iller hangileri? Özel araçla seyahat yasak mı? İşte, iller arası yolculuk yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, alınan önemlerin genişledildiğini söyledi. "Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." diyen Cumhurbaşkanı özel araçlar iller arası yolculuğun yasaklandığını söyledi. Peki, Özel araçla seyahat yasak mı? Hangi illlerde seyahat yasak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...
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HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAKLANDI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz."
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30 BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi