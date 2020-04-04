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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 21:12, /

Seyahat yasağı olan iller hangileri? Özel araçla seyahat yasak mı? İller arası yolculuk yasağının detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Ülkemizde alınan tedbirlerin genişletildiğini açıklayan Erdoğan, 30 ile ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren araç giriş çıkışlarının kısıtlandığını bildirdi. Son dakika seyahat yasağı olan iller ve hangi illerde seyahat yasak soruları da açıklama sonrası gündeme geldi. Peki, Seyahat yasağı olan iller hangileri? Özel araçla seyahat yasak mı? İşte, iller arası yolculuk yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, alınan önemlerin genişledildiğini söyledi. "Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." diyen Cumhurbaşkanı özel araçlar iller arası yolculuğun yasaklandığını söyledi. Peki, Özel araçla seyahat yasak mı? Hangi illlerde seyahat yasak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...

2HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAKLANDI

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAKLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz."

330 BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ

30 BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

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Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

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Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

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