Seyahat yasağı olan iller hangileri? Özel araçla seyahat yasak mı? İller arası yolculuk yasağının detayı

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAKLANDI? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;



"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz."