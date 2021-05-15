Seyahat yasağı ne zaman, pazartesi günü mü bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat yasağı ve seyahat izin belgesi alma süreci hakkında gelişmeler kabine toplantısı ile netlik kazanacak. Seyahat yasağı sürecini değerlendiren uzmanlar, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.