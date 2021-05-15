Seyahat yasağı ne zaman, pazartesi günü mü bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat yasağı ne bitecek sorusu, normalleşme sürecinin dillendirilmesiyle birlikte araştırılan konu olmaya başladı. Seyahat izin belgesi alan kişilerin seyahat edebileceği dönemin devam edip etmeyeceği, pazartesi gün yapılacak olan kabine toplantısı ile netlik kazanacak. Peki, seyahat yasağı ne zaman sona erecek, pazartesi günü mü bitecek? İşte, seyahat izin belgesi alma işlemi ve seyahat izin belgesi hakkında detaylı bilgiler
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Seyahat yasağı ve seyahat izin belgesi alma süreci hakkında gelişmeler kabine toplantısı ile netlik kazanacak. Seyahat yasağı sürecini değerlendiren uzmanlar, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.
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17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.
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Seyahat kısıtlamasının 17 Mayıs'tan sonra sona ermesi bekleniyor. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haberimizde yer vereceğiz.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Şehirlerarası seyahat izin belgesi internet üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığıyla kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;
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Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.
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Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.
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İlk adım olarak iletişim bilgilerini kontrol etmeli, yanlışlık varsa düzeltmelidir. Herhangi bir yanlışlık yoksa sonraki adıma geçilebilir
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Bu adımda başvuracağınız kaymakamlık ve başvuru konunuzu yazarak bilgi vermeniz gerekiyor.
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Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belgeyi Yükleyiniz. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
Şuan bulunduğunuz adres ve gidilecek il bilgilerini girerek sonraki adıma geçiniz.
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Son adımda seyahat gerekçenizi de belirterek başvurunuzu onaylayan metni yazarak tüm adımları tamamlayabilirsiniz.