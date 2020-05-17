Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yolculuk yasağı kalkan iller hangileri?
Seyahat yasağı kalkan iller gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme takvimi kapsamında, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak 7 il daha sonrasında ise 9 ilde seyahat yasağının kaldırıldığını açıklamıştı. Seyahat izin belgesi olmadan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yolculuk yasağı kalkan iller hangileri? İşte, seyahat yasağının biteceği tarihle ilgili merak edilen bilgiler...
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Yolculuk yasağı ne zaman kalkacak? sorusu, normalleşme adımları kapsamında araştırılıyor. 15 büyük şehirde corona virüsü nedeniyle devam eden giriş çıkış yasağıyla beraber bu illerde ikamet edenler seyahat yasağının ne zaman kaldırılacağını sorguluyor. Peki, tarih belli oldu mu? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte, detaylar.
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SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
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Hürriyet muhabirlerinin edindiği bilgilere göre İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.
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Bulaşıcılığı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.
Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir resmi veri yer almıyor.
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SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.