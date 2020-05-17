Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yolculuk yasağı kalkan iller hangileri?

Bulaşıcılığı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.



Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir resmi veri yer almıyor.