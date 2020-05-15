Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Şehirler arası seyahat yasağı bazı illerde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın genel hatlarını belirlediği şehirler arası seyahat yasağı, bazı şartlara uyan vatandaşlar için geçersiz sayılabiliyor. Koronavirüs önemleri dolayısıyla uygulanan seyahat yasağı, yayımlanan son genelge ile bazı illerde kaldırıldı. Seyahat yasağı kalkan iller için tarih ve saat detaylarını paylaşan bakanlık, uygulama süreci hakkında da detaylara da yer verdi. Peki, tamamıyla şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından koşulları belirtilen ve seyahat yasağı kalkan iller hakkında detaylı bilgiler



SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?



Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir resmi veri yer almıyor. Hürriyet muhabirlerinin edindiği bilgilere göre İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.



Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.



SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER



İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;



Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.



Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.



ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.



Genelgenin devamında şu ifadeler yer alıyor