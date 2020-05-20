Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı olan iller hangileri?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? 18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.

Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.