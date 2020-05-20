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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 11:59,

Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı olan iller hangileri?

Seyahat yasağının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan şehirlere giriş-çıkış yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı ve yasağın uzatıldığını duyurdu. Şehirler arası seyahat yasağı olan iller hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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Şehirler arası seyahat yasağı devam eden iller, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile açıklandı. Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, koronavirüs önlemleri kapsamında Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Peki seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

2ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.
Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.
Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.

3SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ
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SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’da seyahat kısıtlaması bulunuyor.

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