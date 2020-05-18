Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 20:23 , 18 Mayıs 2020 - 20:37

Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından, şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki aydır devam eden kısıtlamanın ne zaman biteceği Erdoğan tarafından açıklığa kavuşturuldu. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek?