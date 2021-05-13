Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? İşte iller arası yasaklarda son gelişmeler
Şehirler arası seyahat yasağı, geçtiğimiz günlerde başlayan 'tam kapanma' sürecinde en çok dikkat çeken kısıtlamalar arasında yer alıyor. Farklı şehirlere seyahat etmesi gereken pek çok vatandaş, bu kısıtlamanın kapsamını ve bitiş tarihini sorguluyor. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İller arası yasak kalkacak mı?
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Tam kapanma sürecinde artık sona geliniyor. Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. Normalleşme adımları ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de seyahat kısıtlamasının akıbeti oldu. İşte, iller arası yasaklarda son gelişmeler
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Yetkililer, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.
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17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.
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Seyahat kısıtlamasının 17 Mayıs'tan sonra sona ermesi bekleniyor. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haberimizde yer vereceğiz.