Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 - 19:51 | 13 Mayıs 2021 - 19:52

Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? İşte iller arası yasaklarda son gelişmeler

Şehirler arası seyahat yasağı, geçtiğimiz günlerde başlayan 'tam kapanma' sürecinde en çok dikkat çeken kısıtlamalar arasında yer alıyor. Farklı şehirlere seyahat etmesi gereken pek çok vatandaş, bu kısıtlamanın kapsamını ve bitiş tarihini sorguluyor. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İller arası yasak kalkacak mı?