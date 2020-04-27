MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı?
GeriGündem Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 26 Nisan 2020 - 21:26,

Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı?

30 büyükşehir ve Zongultak'da koronavirüsünü önleme çalışmaları kapsamında seyahat yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgeye göre, geçtiğimiz günlerde iller arası seyahat yasağı bir süreliğine daha uzatılmıştı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası gözler seyahat yasağının biteceği tarihe çevrildi. Peki, Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusu 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı sonrası iller arası seyahat kısıtlamasının bitip bitmediği resmi açıklamalarını araştıran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili ayrıntılar.

2SEYAHAT YASAĞI UZATILDI MI

SEYAHAT YASAĞI UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı 26 Nisan saat 00.00'da sona eriyor. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirler genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da sürüyor.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.

3

Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.

Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin bu gece itibariyle sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

4SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

5

2- Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi