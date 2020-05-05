Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kalkan iller açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bir süredir büyük şehirlerde devam eden seyahat kısıtlaması kararının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Peki, Seyahat kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?



BAZI İLLERDEKİ SEYAHAT YASAĞI KALKTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere yolladı. İşte, seyahat kısıtlaması ve şehirler arası yolculuk yasağı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...