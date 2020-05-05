Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kalkan iller açıklandı

4 Mayıs 2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 7 ilde seyahat yasağının kalktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer iller için ise sürenin 15 gün daha uzatıldığını ifade etti. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlaması için ilk etapta 7 il için izin verilirken, diğer illerin seyahat yasağı hakkında detaylar ise 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden gündeme alınacak. Peki, seyahat yasağı kalkan iller hangileri oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bir süredir büyük şehirlerde devam eden seyahat kısıtlaması kararının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Peki, Seyahat kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
BAZI İLLERDEKİ SEYAHAT YASAĞI KALKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere yolladı. İşte, seyahat kısıtlaması ve şehirler arası yolculuk yasağı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
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"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
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GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
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KISITLAMA NE ZAMAN SONA ERECEK?
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.