Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?
Seyahat yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında seyahat yasağının kaldırılacağı tarihi duyuru ve 1 Haziran’a işaret etti. İşte detaylar..
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Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman kaldırılacağı araştırılıyor. Seyahat yasağı kalktı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden şehirler arası seyahat yasağının kaldırılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ‘Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.’ dedi.
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SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada seyahat yasağı ile ilgili bilgi verdi. "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.” dedi.
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Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanan seyahat yasağı, 1 Haziran itibariyle sona erecek.