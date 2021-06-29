Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu? Tarih belli oldu!
Şehirler arası seyahat yasağının durumu hafta sonu öncesinde gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede seyahat yasağının kaldırılacağı tarih belli oldu. Koronavirüs kısıtlamalarına yönelik uygulanan seyahat yasağının kaldırılacağını geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret etmişti. Sokağa çıkma yasağı süresinde uygulanan seyahat yasağı tüm Türkiye'de sona erecek. Peki, seyahat yasağı kalktı mı ve ne zaman kaldırılacak? İşte, Şehirler arası seyahat yasağının durumu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Seyahat yasağının ne zaman kaldırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kısıtlamanın olduğu süre ve günlerde uygulanan seyahat yasağı 1 Temmuz tarihinde kaldırılacak. Üçüncü normalleşme kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Temmuz'da sona ereceği bildirildi. Kabine Toplantısı kararlarına göre, seyahat yasağı bu hafta sonu uygulanmayacak.
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SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?
Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:
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"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;
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Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.