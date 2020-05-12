Seyahat yasağı kalkan iller! Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor?

Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından detayları açıklanan seyahat yasağı kalkan iller, genelge ile duyuruldu. 30 büyükşehir arasında bir süredir yasak olan şehirler arası seyahat, bu genelge çerçevesi ile bazı illerde kaldırılmış oldu. İşte, seyahat yasağı kalkan iller ve şehirler arası yolculuk yasağı devam eden iller hakkında detaylı bilgiler



SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER



İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;



Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.



Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.



ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.



Genelgenin devamında şu ifadeler yer alıyor