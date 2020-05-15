Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
11 Mayıs Pazartesi günü Kabine toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 büyük şehirde daha seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu. Seyahat yolculuk kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, seyahat yasağı olan iller ve hangi illerde yasağın kaldırıldığı gündeme geldi. 15 ilde devam eden seyahat yasağı kapsamında ise giriş ve çıkışlar seyahat izin belgesi alınarak sağlanıyor. Peki, seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar.
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Seyahat yasağı hangi illerde var, hangi illerde seyahat yasağı kalktı soruları, son günlerde en fazla araştırılan konulardan. Corona virüsü önlemleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması toplam 16 ilde kaldırıldı. Diğer illerde ise seyahat yasağı bir süre daha devam edecek. İşte, seyahat yasağı kaldırılan iller ve giriş çıkış yasağının devam ettiği iller...
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SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.
Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.
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HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
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- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı