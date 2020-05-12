MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor?
GeriGündem Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 19:00,

Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor?

Seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı? sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 ilde daha şehirler arası yolculuk yasağının kaldırıldığını duyurmasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta 7 ilde, bu hafta da 9 ilde seyahat yasağının kaldırılmasıyla 16 ilde seyahat izin belgesi olmadan serbest ulaşıma geçildi. Peki,Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Diğer illerde şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor? İşte, seyahat yasağı kalkan iller ve şehirler arası yolculuk yasağı devam eden iller hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı'nın genel hatlarını belirlediği şehirler arası seyahat yasağı, bazı illerde uygulanmaya devam ediliyor. Koronavirüs önemleri dolayısıyla uygulanan seyahat yasağı, yayımlanan son genelge ile bazı illerde kaldırıldı. Seyahat yasağı kalkan iller için tarih ve saat detaylarını paylaşan bakanlık, uygulama süreci hakkında da detaylara da yer verdi. Peki, tamamıyla şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından koşulları belirtilen ve seyahat yasağı kalkan iller hakkında detaylı bilgiler

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Genelgenin devamında şu ifadeler yer alıyor

2
Abone Olgoogle-news

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

3
Abone Olgoogle-news

Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği Genelgede, tüm Dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı ifade edildi.

4
Abone Olgoogle-news

Daha önce gönderilen genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, bahse konu kısıtlamanın süresinin ise 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Bakanlık, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerine yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak devamının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

5
Abone Olgoogle-news

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, bugün Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alındığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi