Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın genel hatlarını belirlediği şehirler arası seyahat yasağı, bazı illerde uygulanmaya devam ediliyor. Koronavirüs önemleri dolayısıyla uygulanan seyahat yasağı, yayımlanan son genelge ile bazı illerde kaldırıldı. Seyahat yasağı kalkan iller için tarih ve saat detaylarını paylaşan bakanlık, uygulama süreci hakkında da detaylara da yer verdi. Peki, tamamıyla şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından koşulları belirtilen ve seyahat yasağı kalkan iller hakkında detaylı bilgiler



SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER



İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;



Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.



Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.



ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.



Genelgenin devamında şu ifadeler yer alıyor