Seyahat yasağı kalkacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Normalleşme takviminin 2. aşaması 27 Mayıs itibariyle başladı, gözler seyahat yasağıyla ilgili verilecek karara çevrildi. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehir statüsüne sahip illerimizde halen devam eden giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Seyahat yasağının devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



Corona virüsü nedeniyle, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde seyahat yasağı uzatılmıştı. Daha önce 16 ilde seyahat yasağı kaldırılmış, bu iller arasında giriş-çıkışlar serbestleşmişti. Şimdi bayram sonrası verilecek karar merak konusu. Özellikle kritik şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş-çıkışların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?