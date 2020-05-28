Seyahat yasağı kalkacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
Normalleşme adımlarının ikinci aşaması için Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Corona virüs salgınında vaka sayısının düşmesiyle beraber, yasakların yeniden ele alındığı toplantıda, 15 büyük şehirde devam eden seyahat yasağıyla ilgili kararın da çıkması bekleniyor. Bu kapsamda iller arası giriş çıkış yasağının ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Seyahat yasağı kalkacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler...
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Normalleşme takviminin 2. aşaması 27 Mayıs itibariyle başladı, gözler seyahat yasağıyla ilgili verilecek karara çevrildi. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehir statüsüne sahip illerimizde halen devam eden giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Seyahat yasağının devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Corona virüsü nedeniyle, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde seyahat yasağı uzatılmıştı. Daha önce 16 ilde seyahat yasağı kaldırılmış, bu iller arasında giriş-çıkışlar serbestleşmişti. Şimdi bayram sonrası verilecek karar merak konusu. Özellikle kritik şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş-çıkışların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
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Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı.Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.15 ilde 3 Haziran’da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.