Seyahat yasağı hangi illerde kaldırılırdı? Yolculuk yasağı kaldırılan 9 il hangileri? Cumhurbaşkanı son dakika duyurdu!
Seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Normalleşme süreci kapsamında değerlendirme yapan Erdoğan, seyahat yasağının 9 ilde daha kaldırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta da iller arası seyahat giriş çıkışı 7 ilde daha kaldırılmıştı. Peki, hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı, giriş çıkış yasağı kaldırılan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor? İşte, Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamadan öne çıkanlar ve daha önce seyahat yasağının kaldırıldığı iller.
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Seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı? sorusu, Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunarak bazı illerde de seyahat yasağının kaldırıldığını ifade etti. İşte, seyahat yasağının kaldırıldığı iller...
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SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan seyahat yasağı kaldırılan illerle ilgili şu açıklamayı yaptı;
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"Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.."
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7 İLDE DAHA KALDIRILMIŞTI
Normalleşme takvimi kapsamında 7 ilde daha geçtiğimiz hafta seyahat yasağı kaldırılmıştı. Seyahat yasağı kaldırılan iller, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak açıklanmıştı.Böylece 15 ilde daha seyahat kısıtlaması devam etmiş oldu.