Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 19:57 , 11 Mayıs 2020 - 19:58

Seyahat yasağı hangi illerde kaldırılırdı? Yolculuk yasağı kaldırılan 9 il hangileri? Cumhurbaşkanı son dakika duyurdu!

Seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Normalleşme süreci kapsamında değerlendirme yapan Erdoğan, seyahat yasağının 9 ilde daha kaldırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta da iller arası seyahat giriş çıkışı 7 ilde daha kaldırılmıştı. Peki, hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı, giriş çıkış yasağı kaldırılan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor? İşte, Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamadan öne çıkanlar ve daha önce seyahat yasağının kaldırıldığı iller.