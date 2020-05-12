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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 21:30,

Seyahat yasağı hangi illerde kaldırılırdı? Yolculuk yasağı devam eden iller hangileri? Cumhurbaşkanı son dakika duyurdu!

Seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Normalleşme süreci kapsamında değerlendirme yapan Erdoğan, seyahat yasağının 9 ilde daha kaldırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta da iller arası seyahat giriş çıkışı 7 ilde daha kaldırılmıştı. Peki, hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı, giriş çıkış yasağı kaldırılan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor? İşte, Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamadan öne çıkanlar ve daha önce seyahat yasağının kaldırıldığı iller.

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Seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı? sorusu, Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunarak bazı illerde de seyahat yasağının kaldırıldığını ifade etti. Böylece toplam 16 ilde seyahat belgesi olmadan seyahat izni hayata geçirilecek. İşte, seyahat yasağının kaldırıldığı iller...

2SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI
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SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan seyahat yasağı kaldırılan illerle ilgili şu açıklamayı yaptı;

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"Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.."

47 İLDE DAHA KALDIRILMIŞTI
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7 İLDE DAHA KALDIRILMIŞTI

Normalleşme takvimi kapsamında 7 ilde daha geçtiğimiz hafta seyahat yasağı kaldırılmıştı. Seyahat yasağı kaldırılan iller, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak açıklanmıştı.Böylece 15 ilde daha seyahat kısıtlaması devam etmiş oldu.

5SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLEDE DEVAM EDİYOR
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SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLEDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

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