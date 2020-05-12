Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 21:30 , 11 Mayıs 2020 - 21:30

Seyahat yasağı hangi illerde kaldırılırdı? Yolculuk yasağı devam eden iller hangileri? Cumhurbaşkanı son dakika duyurdu!

Seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Normalleşme süreci kapsamında değerlendirme yapan Erdoğan, seyahat yasağının 9 ilde daha kaldırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta da iller arası seyahat giriş çıkışı 7 ilde daha kaldırılmıştı. Peki, hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı, giriş çıkış yasağı kaldırılan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor? İşte, Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamadan öne çıkanlar ve daha önce seyahat yasağının kaldırıldığı iller.