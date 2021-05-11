Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 11:44 | 11 Mayıs 2021 - 11:44

Seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak? İşte son bilgiler

Tam kapanma sürecinde artık sona geliniyor. Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. Normalleşme adımları ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de seyahat kısıtlamasının akıbeti oldu. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İller arası yasak kalkacak mı?