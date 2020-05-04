MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
GeriGündem Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 21:02,

Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri' konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların sınırlandırılması kararının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar konuya dair son gelişmeleri sorguluyor. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, ne zaman biteceği pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan yasağın bitiş tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 'Şehir dışı yasağı ne zaman bitiyor?' ve 'İller arası yasak ne zaman bitiyor?' sorularının yanıtı...

2YASAK UZATILDI
Abone Olgoogle-news

YASAK UZATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

3
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

4NE ZAMAN BELLİ OLACAK
Abone Olgoogle-news

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

5
Abone Olgoogle-news

"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

6UYMAYANLARA CEZA
Abone Olgoogle-news

UYMAYANLARA CEZA

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi. 

7
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi