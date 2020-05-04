Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri' konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların sınırlandırılması kararının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar konuya dair son gelişmeleri sorguluyor. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, ne zaman biteceği pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan yasağın bitiş tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 'Şehir dışı yasağı ne zaman bitiyor?' ve 'İller arası yasak ne zaman bitiyor?' sorularının yanıtı...
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YASAK UZATILDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı.
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İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.
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NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
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"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."
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UYMAYANLARA CEZA
Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.