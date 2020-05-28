Seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı? Seyahat kısıtlaması olan il var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin, şunları kaydetti:



"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak."