MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyahat kısıtlaması kaldırıldı mı? Seyahat kısıtlaması olan il var mı?
GeriGündem Seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı? Seyahat kısıtlaması olan il var mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 20:07,

Seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı? Seyahat kısıtlaması olan il var mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamaların arasında şehirler arası kısıtlamalar ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan daha öncesinde belirli illerle sınırlı olan seyahat kısıtlaması hakkındaki kararı açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Açıklanan karara göre 1 haziran'dan itibaren ülkemiz genelinde seyahat kısıtlaması kaldırıldı

2
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi