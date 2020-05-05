Seyahat kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere yolladı. İşte, seyahat kısıtlaması ve şehirler arası yolculuk yasağı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...