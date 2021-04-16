Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet adım adım seyahat izin belgesi alma işlemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2 haftalık ‘kısmen kapanma’yı duyurmasından sonra İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve seyahat kısıtlamalarını içeren genelge yayımlandı. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Buna göre önce ilk iki hafta kısmi kapanma uygulanacak. En çok merak edilen konulardan biri de seyahat izin belgelerinin nasıl alınabileceği. İşte, seyahat izin belgesi alma ekranı...
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Seyahat izin belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen seyahat yasakları durumunda talep edilen belgelerden birisidir. Polis ya da jandarma ekiplerinin seyahat eden kişiden talep edebileceği seyahat izin belgesi, E-Devlet üzerinden kolayca alınabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan kişiler ise ALO 199 hattını arayarak bu belgeyi alabilecek.
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
Şehirlerarası seyahat izni, internet üzerinden kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;
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Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.
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Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.
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İlk adım olarak iletişim bilgilerini kontrol etmeli, yanlışlık varsa düzeltmelidir. Herhangi bir yanlışlık yoksa sonraki adıma geçilebilir
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Bu adımda başvuracağınız kaymakamlık ve başvuru konunuzu yazarak bilgi vermeniz gerekiyor.
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Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belgeyi Yükleyiniz. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
Şuan bulunduğunuz adres ve gidilecek il bilgilerini girerek sonraki adıma geçiniz.vSon adımda seyahat gerekçenizi de belirterek başvurunuzu onaylayan metni yazarak tüm adımları tamamlayabilirsiniz.