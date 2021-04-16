Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet adım adım seyahat izin belgesi alma işlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Buna göre önce ilk iki hafta kısmi kapanma uygulanacak. En çok merak edilen konulardan biri de seyahat izin belgelerinin nasıl alınabileceği. İşte, seyahat izin belgesi alma ekranı...