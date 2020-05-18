e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı: Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi başvuruları alınmaya devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde bazı illerde seyahat yasağı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde seyahat yasağının bazı illerde kaldırıldığı, bazılarında ise devam ettiği duyurulmuştu. Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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Seyahat izin belgesi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi başvurularının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorlar. Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor. İşte e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı: "- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar. - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar. - Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. - Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar. - Ceza infaz kurumlarından salıverilenler - Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar." - İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı