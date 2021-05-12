Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet seyahat izin belgesi almak ekranı ve detaylar..
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar haftaiçi ve haftasonu ayrımı olmaksızın tam kapanma kararı Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu süreç içinde seyahat etmesi gereken vatandaşlar, nasıl ve nereden izin alabileceklerini sorguluyor. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte seyahat izin belgesi ile ilgili merak edilen soruların cevapları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi
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Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, şehirler arası seyahat ihtiyacı olan vatandaşlar, nasıl ve nereden izin temin edebileceklerini sorguluyor. Bu kapsamda izin mercinin neresi olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, 'Seyahat izin belgesi nasıl alınır?' sorusuna yanıt...
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81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi Ek Genelgesi Gönderildi
Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi Ek Genelgesi gönderildi. Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra, profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirler arası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.
Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde, toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.
Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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29 Nisan ve 17 Mayıs tarihler aralığında toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilerin seyahat belgesi alması gerekecek.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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KİMLER SEYAHAT BELGESİ ALABİLECEK?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadeler yer aldı;
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
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Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler; ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
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Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?
Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmeyecektir.