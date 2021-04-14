Seyahat (Yol) izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı

Seyahat izin belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen seyahat yasakları durumunda talep edilen belgelerden birisidir. Polis ya da jandarma ekiplerinin seyahat eden kişiden talep edebileceği seyahat izin belgesi, E-Devlet üzerinden kolayca alınabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan kişiler ise ALO 199 hattını arayarak bu belgeyi alabilecek. Peki, E-Devlet üzerinden şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, belirli şartlar altında alınabilen seyahat izin belgesi hakkında detaylı bilgiler



ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI



Şehirlerarası seyahat izni, internet üzerinden kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;