Seyahat (Yol) izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı
Seyahat izin belgesi, E-Devlet üzerinden kolayca alınabiliyor. Şehirlerarası seyahat etmek isteyen ancak izin belgesi bulundurma zorunluluğu olan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alabiliyor. E-Devlet'e ulaşımı mümkün olmayan kişiler ise ALO 199 üzerinden seyahat izin belgesi alarak seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Peki, E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, şehirlerarası yol izin belgesi hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Seyahat izin belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen seyahat yasakları durumunda talep edilen belgelerden birisidir. Polis ya da jandarma ekiplerinin seyahat eden kişiden talep edebileceği seyahat izin belgesi, E-Devlet üzerinden kolayca alınabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan kişiler ise ALO 199 hattını arayarak bu belgeyi alabilecek. Peki, E-Devlet üzerinden şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, belirli şartlar altında alınabilen seyahat izin belgesi hakkında detaylı bilgiler
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
Şehirlerarası seyahat izni, internet üzerinden kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;
2
Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.
3
Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.
4
İlk adım olarak iletişim bilgilerini kontrol etmeli, yanlışlık varsa düzeltmelidir. Herhangi bir yanlışlık yoksa sonraki adıma geçilebilir
5
Bu adımda başvuracağınız kaymakamlık ve başvuru konunuzu yazarak bilgi vermeniz gerekiyor.
6
Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belgeyi Yükleyiniz. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
Şuan bulunduğunuz adres ve gidilecek il bilgilerini girerek sonraki adıma geçiniz.
7
Son adımda seyahat gerekçenizi de belirterek başvurunuzu onaylayan metni yazarak tüm adımları tamamlayabilirsiniz.