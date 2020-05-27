Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
Seyahat izin belgesi uygulaması devam ediyor. Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi başvurularının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde seyahat yasağının bazı illerde kaldırıldığı, bazılarında ise devam ettiği açıklanmıştı. Peki ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından verilen seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmek istiyorlar. Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulamasından alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. İşte e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma ekranı ve detaylar…
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.