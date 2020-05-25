Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu merakla cevap arayan konular arasında. Geçtiğimiz günlerde seyahat yasağının bazı illerde kaldırıldığı, bazılarında ise devam ettiği duyurulmuştu. Yapılan son açıklamada seyahat yasağının uzatıldığı belirtildi. Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet'ten Seyahat izin belgesi almak için hangi işlemi yapmak gerekiyor?
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Seyahat izin belgesi uygulaması başladı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi başvurularının nasıl yapıldığını merak ediyorlar.
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İnternetten de alınabilen seyahat izin belgeleri için E-devlet üzerinden ve Hayat Eve Sığar uygulamasından başvurular alınıyor. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yaptıktan sonra yeni başvuru sekmesine tıklamanız gerekiyor.
Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor.
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.
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İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.