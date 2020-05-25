Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı

İnternetten de alınabilen seyahat izin belgeleri için E-devlet üzerinden ve Hayat Eve Sığar uygulamasından başvurular alınıyor. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yaptıktan sonra yeni başvuru sekmesine tıklamanız gerekiyor.



Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.