Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Korona virüsü önlemleriyle seyahat yasağının 7 il hariç diğer illerde uzatılmasıyla, bulundukları illerden çıkmak zorunda kalanlar, seyahat izin belgesi başvuru şartlarını araştırıyor. Kaymakamlıklardan temin edilen seyahat belgesi e devlet üzerinden de alınıyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? İşte, e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların seyahat edebilmeleri için izin almaları gerekiyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılan konular arasında yerini aldı. 4 Nisan’da yapılan açıklamada seyahat yasağı bulunan iller arasındaki 7 il için yasak kaldırıldı. Vatandaşların bu illere giriş-çıkış yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı…
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı: "- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar. - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar. - Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. - Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. - Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar. - Ceza infaz kurumlarından salıverilenler - Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar." - İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı