Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı illere seyahat yasağı bulunuyor. Şehirler arası ulaşım yapmak isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. İşte seyahat izin belgesi başvuru ekranı…
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Seyahat izin belgesi başvuruları alınmaya devam ediliyor.Koronavirüs önlemleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların bu belgesi almaları gerekiyor. Peki seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden veya Alo 199 ile yapılan başvuru seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı: "- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar. - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar. - Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. - Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar. - Ceza infaz kurumlarından salıverilenler - Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar." - İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı