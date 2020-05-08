Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Seyahat izin belgesi uygulaması devam ediyor. Vatandaşların bir ilden başka bir ile gitmek için seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Koroanvirüs önlemleri kapsamında alınan bu uygulamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Alma şartları nelerdir? İşte e-Devlet üzerinden başvuruları alınan uygulama ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve başvuru ekranı…
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Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl gerçekleştireceklerini merak ediyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir ilden başka bir ile yolculuk ederken izin belgesinin alınması gerekiyor. 4 Nisan’da yapılan açıklamada seyahat yasağı bulunan iller arasındaki 7 il için yasağın kaldırıldığı duyuruldu. Bu illere giriş için de izin alınması gerekiyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır, alma şartları nelerdir? İşte konu ile ilgili detaylar..
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı: "- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar. - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar. - Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. - Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. - Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar. - Ceza infaz kurumlarından salıverilenler - Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar." - İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı