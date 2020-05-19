Seyahat izin belgesi başvuru sorgulama ekranı - Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere verilir?

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR? İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:



"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.



- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.



- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.



- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.