Seyahat izin belgesi alma işlemi: Seyahat izin belgesi telefon ve e devletten sorgulama nasıl yapılır?
Seyahat izin belgesi başvuruları, şehirler arası giriş çıkış yasağının devam ettiği illerde araştırılmaya devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlara bayram öncesi verilen seyahat izniyle beraber, çok sayıda vatandaş, e devlet seyahat izin belgesi başvurularına yoğun takip gösterdi. Yolculuk ve seyahat belgesi telefon başvuruları da, şehir dışına çıkıp izin belgesi temin etmek isteyenler için hizmet vermeye devam ediyor. Peki, Seyahat izin belgesi alma işlemi nasıl yapılır? İşte, seyahat izin belgesi e devlet sorgulama ve yolculuk belgesi telefondan alma işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Yolculuk izni ya da seyahat belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlukla araştırılan konulardan oldu. Yolculuk izni alma şartlarını taşıyan kişilere verilen seyahat izin belgesi, 65 yaş üstü vatandaşlara bayramı memleketlerinde geçirmeleri için verilmeye başlandı. Peki, seyahat izin belgesi sorgulama nasıl yapılır? Telefon ve e devletten seyahat belgesi nasıl alınır? İşte, seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı hakkında detaylar.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı üzerinden seyahat izin belgelerini temin edebilecekler.
İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, e-Devlet Kapısı, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masaları ile valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla seyahat izin belgesi alabilirsiniz.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?
Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.
Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.
Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.
Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.
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KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
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- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı
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SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı bazı illerde seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu. 15 büyükşehir ve Zonguldak'ta seyahat yasağı devam ediyor. Bu iller şöyle;
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Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’da seyahat kısıtlaması bulunuyor.