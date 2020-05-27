Seyahat izin belgesi alma ekranı: e devletten seyahat izni nasıl alınır, şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde seyahat yasağının bazı illerde kaldırıldığı, bazılarında ise devam ettiği açıklanmıştı. Vatandaşların seyahat izin belgesi alarak seyahat etmeleri gerekiyor. "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. İşte detaylar...



Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl gerçekleştireceklerini araştırıyorlar. Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi ‘Seyahat İzin Kurulu’ tarafından veriliyor. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulamasından alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. İşte e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma ekranı ve detaylar…