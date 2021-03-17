Seyahat izin belgesi alma ekranı! E-Devlet ve ALO 199 hattı ile seyahat belgesi nasıl alınır?
Seyahat belgesi, il dışına çıkmayı planlayanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni normalleşme devam ederken, orta ve düşük riskli illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı, sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak illerde ise seyahat yasağının bir süre daha devam edeceği bildirildi. Diğer yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üzer vatandaşlar da bazı illerde seyahat izin belgesine tabi tutulacak. Seyahat belgeleri e devlet ve ALO 199 hattı üzerinden T.C kimlik numarası bilgiler ile alınacak. İzin belgesi talebinin sonucu SMS ile bildirilecek. İşte, seyahat belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.
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1
Seyahat izin belgesi başvuru ekranı hizmet vermeye devam ediyor. Seyahat iznine tabi olan vatandaşlar, e devlet sayfasından ALO 199 üzerinden T. C kimlik numarası ile seyahat izin belgelerini alabilecekler.Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulamalarını sağlayacaklar. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
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Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.