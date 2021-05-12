Seyahat izin belgesi alma ekranı: E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi alma işlemi gündemde yer almaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nı da içine alan 17 günlük tam kapanma 7 gün sonra bitecek. Tam kapanma döneminde uygulanan seyahat kısıtlamasından muaf olanlar ise seyahat izin belgesi alabilecek. Seyahat yol izni e Devlet ekranı Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilecek. Önceki uygulamalardan farklı olarak toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek olanların da bu belgeyi alması önem arz edecek. Peki, e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, Seyahat izin belgesi alma ekranı.
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Seyahat belgesi başvuru şartları İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlıktan yayınlanan genelgeye göre, 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihler aralığında toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilerin seyahat belgesi alması gerekecek. T.C. kimlik numarası ve e devlet şifresi ile seyahat belgesi bir kaç adımda alınacak. Öte yandan Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadeler yer aldı;
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
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Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler; ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
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Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmeyecektir.