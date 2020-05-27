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Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 09:20,

Seyahat engeli kalkan iller hangileri? Hangi ilerde seyahat yasağı var?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında aralarında Zonguldak'ın da olduğu 31 ile sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 11 Mayıs itibariyle başlayan normalleşme döneminde ilk olarak 7 il ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı ancak 15 ilde seyahat yasağı kısıtlaması devam ediyor. Peki, seyahat engeli kalkan iller hangileri? Hangi ilerde seyahat yasağı var?

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Corona virüsü sebebiyle haftalardır devam eden seyahat yasağı (giriş-çıkış ) normalleşme takvimi doğrultusunda gevşetilmeye başlandı. Virüsün yayılma hızı, vaka sayısı gibi veriler baz alınarak ilk olarak 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı geçtiğimiz haftalarda da 9 il ile devam etti. Bayram sonrası koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor. Peki, seyahat engeli kalkan iller hangileri? Hangi ilerde seyahat yasağı var?

2ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER
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ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

3SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER
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SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre; Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

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