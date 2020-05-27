Corona virüsü sebebiyle haftalardır devam eden seyahat yasağı (giriş-çıkış ) normalleşme takvimi doğrultusunda gevşetilmeye başlandı. Virüsün yayılma hızı, vaka sayısı gibi veriler baz alınarak ilk olarak 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı geçtiğimiz haftalarda da 9 il ile devam etti. Bayram sonrası koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor. Peki, seyahat engeli kalkan iller hangileri? Hangi ilerde seyahat yasağı var?