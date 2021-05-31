Seyahat edecekler dikkat! Yeni versiyonu yayınlandı: Uçaklarda önemli değişiklik
Korona virüs sonrası seyahatler de değişim yaşayacak. Bu değişimi gösteren şirketler arka arkaya yeni yöntemleri ve uygulamaları yayınlıyor. İşte salgın sonrası yeni uçak yolculukları...
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Pandemiyle birlikte uçak tasarımlarındaki değişim koronavirüsün ilk gününden beri konuşuluyor. Henüz bir adım atılmamış olsa da hala uçak kabininde devrim yaratmak için çalışan birçok tasarımcı var.
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Pandeminin 2020 ödül kazananlarının duyurusunu ertelemesinin ardından , bu yıl Crystal Cabin Ödülleri, her zamanki sekiz kategorisini, havacılığın şu anda nerede olduğunu tanıyan iki önemli ödüle indirdi: Jüri Seçimi kategorisi ve Temiz ve Güvenli Hava Yolculuğu ödülü.
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Çift katlı kabin
Tasarım, İspanya'dan gelen ancak Hollanda'daki TU Delft Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki öğrenci Alejandro Núñez Vicente tarafından yapıldı. Núñez Vicente, CNN Travel'a ekonomi alanında Avrupa çapında seyahat etme deneyimlerinin kısmen bu fikre ilham verdiğini ifade etti.
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Bacak boşluğunun olmamasından bıkmış, öndeki koltuk sırasını yükseltmenin sorunu çözeceğini fark etti. Tasarımı, üst bagaj bölmesini ortadan kaldırarak daha yüksek koltuklar için kabinde daha fazla alan sağlıyor. Bunun yerine bagaj, koltuğun altındaki bölmelerde saklıyor.
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Konsept zaten salgın öncesi çalışmalardaydı, ancak Núñez Vicente, tasarımın mevcut iklime uygun olduğunu düşünüyor. Vincente, "Yolcular arasında daha fazla alan sağladığı ve onları farklı yüksekliklerde konumlandırdığı için, pandemik dönemlerdeki uçuşlar için daha uygun" açıklamasında bulundu.
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Bulutların üstünde
Chaise Longue, bu yılki Crystal Cabin Awards tarafından tanınan çift katlı oturma düzeni sunan tek tasarım değil.
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Buradaki fikir, yolcuların normal bir ekonomik koltuk bileti satın alabilmeleri ve ardından bir eklenti olarak, Toyota Boshoku'nun "business class koltuk deneyimine uyan çok amaçlı bir oda" olarak adlandırdığı CLOUD CAPSULE'a erişim satın alabilmeleri olarak ifade ediliyor.
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Kalabalık ekonomi kabininde beklenmedik bir mahremiyet sunan kapsül, kendi ısıtma ve soğutma ayarlarına da sahip olabilir. Koltuk, koltuk arkalığının her iki yanından katlanan yastıklı kanatlar kullanarak yolcuların ekonomik ortamda uyumasını kolaylaştırmayı hedefliyor - hem daha fazla mahremiyet hem de başınızı dinlendirmek için yastıklı bir nokta sağlıyor.
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Universal Movement, konsepti gerçeğe dönüştürmek için artık Safran Seats ile çalışıyor.
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İşte havacılık sektörünün salgın sonrası toparlanmak ve daha sağlıklı bir ortamda seyahat için hayata geçirmeyi planladığı diğer tasarımlar...
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İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık geliyor. Daha güvenli yolculuk için ise pek çok yeni proje ortaya çıkmış durumda.
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JPA Design seyahat ettiğinizde daha fazla alan, daha küçük karbon ayak izine yol açan daha hafif ve güvenilir koltuklar sunuyor. JPA, Airtek'i oluşturmak için Williams Advanced Engineering ve SWS ile birlikte çalışıyor ve şirketler, monokok kompozit yapı kullanarak minimum% 10 ve% 20'ye varan ağırlık azaltmayı hedefliyor.
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Covid-19 hassasiyetlerine uygun bir oturma çözümü
Covid19'la birlikte tasarımsal değişiklikler sunan uçak tasarımcılarından JPA Design, bir bölmeyle yolcuları birbirinden ayırırken çöp alanlarıyla kimseyle muhattap olmayacak noktaya getiriyor.
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Koltuk yapısındaki delikler, kabin içindeki hava akışı akışkan dinamiğine yardımcı oluyor. Airtek koltuğu, otomobil yarışlarından esinlenerek yapıldı.
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HAVALANDIRMA ÖNLEMİ
ABD merkezli Teague isimli şirkete göre güvenli hava yolculuğunun reçetesi havalandırma sistemlerinin baştan dizayn etmek.
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Havakalkanı adı verilen konsept teknoloji, yolcu koltuklarının üzerinde bulunan havalandırma kanallarını kullanmayı planlıyor.
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Şirkete göre Havakalkanı teknolojisi, öksürük ve hapşırma gibi eylemler ile saçılan damlacıkların tek bir yerde kalmasını sağlıyor. Başka bir deyişle yanyana oturan kişiler aynı havayı solumayacak.
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Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında başlatılan bir projede de aslında atılan ilk adımlar görülüyor.
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İki şirket sahip olduğu sensörler ile hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı.
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Financial Times'a konuşan Koniku Inc'ye göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğu size raporluyor.
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Henüz prototip aşamasında olan cihazın testleri geçmesi halinde havalimanı ve uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor.
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Ancak iki şirket bunun için bir tarih vermiş değil. Öte yandan farklı firmalar da çalışmalarını sürdürüyor.
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Corona virüs etkisi: Uçak yolculukları için yeni tasarım
Corona virüs etkisi ile geliştirilen bir başka proje ise Aviointeriors'tan gelmişti.
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İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarım çalışmasını yayınlamıştı.
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Aviointeriors’ın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görülüyor
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Söz konusu tasarımda yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştiriliyor.
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Başka bir deyişle yolcular asla yüz yüze gelmeyecek şekilde seyahat ediyor.