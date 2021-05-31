Seyahat edecekler dikkat! Yeni versiyonu yayınlandı: Uçaklarda önemli değişiklik

Kalabalık ekonomi kabininde beklenmedik bir mahremiyet sunan kapsül, kendi ısıtma ve soğutma ayarlarına da sahip olabilir. Koltuk, koltuk arkalığının her iki yanından katlanan yastıklı kanatlar kullanarak yolcuların ekonomik ortamda uyumasını kolaylaştırmayı hedefliyor - hem daha fazla mahremiyet hem de başınızı dinlendirmek için yastıklı bir nokta sağlıyor.