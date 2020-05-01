Seyahat belgesi başvuru şartları neler? Yolculuk izin belgesi kimlere verilir? Seyahat belgesi e devlet başvuru
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir? sorusuları, 31 il ve Zonguldak'da devam eden yolculuk yasağıyla beraber vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüsü nedeniyle uygulanan şehir dışına çıkma yasağı kapsamında, bazı vatandaşlar yolculuk yasağından muaf tutuluyor ve e devlet seyahat izin belgesi başvuruları ekranı üzerinden yolculuk izin belgesini alabiliyorlar. Mazereti olan vatandaşlara verilen 'seyahat izin belgesi' şehir dışına çıkma izni ayrıca kaymakamlık ve valiliklerden de temin ediliyor. Peki, seyahat belgesi başvuru şartları neler? Yolculuk izin belgesi kimlere verilir? İşte, seyahat izin belgesi e devlet başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar...
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3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi seyahat izin belgesi başvurularına yönelik araştırmalar hız kazandı. İnternette yolculuk belgesi başvuru şartlarını sorgulayan vatandaşlar, valilik, kaymakamlık ve e devletten alınan seyahat belgesi başvurularının nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, şehirlerarası araç giriş kısıtlaması yolculuk belgesi kimlere verilir? İzin belgesi başvurusu nasıl yapılır? İşte, merak edilenler.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU HATTI NEDİR?
Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı üzerinden seyahat izin belgelerini temin edebilecekler.
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SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?
Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.
Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.
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Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.
Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.