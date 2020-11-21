Efsane dizinin yıldızı şimdi müşterilerine ayakkabı giydiriyor

Şimdi en büyük hayalini gerçekleştirdi ve senaryo gereği sık sık alışveriş ettiği mağazayı satın aldı.Rol aldığı Sex and the City dizisiyle ün kazanan Sarah Jessica Parker, artık bir ayakkabı mağazasının sahibi.54 yaşındaki oyuncu sık sık mağazada ya düzenleme yaparken ya da ayakkabı deneyen müşterilerine yardımcı olurken görüntüleniyor.Parker, geçtiğimiz günlerde de New York'ta bulunan mağazasında görüntülendi. Ünlü oyuncu, diziden kazandığı hatırı sayılır parayı yatırdığı mağazaya gelen müşterilerle bizzat ilgilendi.Onların ayakkabıları giymelerine yardımcı olan Sarah Jessica Parker, bazı müşterilerine de fikir verdi. Parker, bu sırada koronavirüs önlemi olarak maskesini de hiç çıkarmadı. Sarah Jessica Parker'ın Sex and the City'de oynarken canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri sık sık aynı mağazaya gidip alışveriş ediyordu.Bu mağaza, altı yıl önce kendi markasını yaratan Parker'ın en büyük hayaliydi. Ünlü oyuncu, mağazada ayakkabıların yanı sıra mum, güneş gözlüğü, kitap ve plaj havlusu da satacak. 1997'den bu yana meslektaşı Matthew Broderick ile evli olan Sarah Jessica Parker, üç çocuk annesi. Parker'ın hem oyunculuk hem de ek işlerinden elde ettiği 100 milyon dolarlık serveti var.