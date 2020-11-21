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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 16:54 | 

Efsane dizinin yıldızı şimdi müşterilerine ayakkabı giydiriyor

Bir döneme damgasını vuran dizinin yıldızıydı.

Splash News, Mega News Agency

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1KAZANDIKLARINI BURAYA YATIRDI
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KAZANDIKLARINI BURAYA YATIRDI

Şimdi en büyük hayalini gerçekleştirdi ve senaryo gereği sık sık alışveriş ettiği mağazayı satın aldı.

2ARTIK KENDİ MAĞAZASI VAR
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ARTIK KENDİ MAĞAZASI VAR

Rol aldığı Sex and the City dizisiyle ün kazanan Sarah Jessica Parker, artık bir ayakkabı mağazasının sahibi.

3BİZZAT İLGİLENİYOR
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BİZZAT İLGİLENİYOR

54 yaşındaki oyuncu sık sık mağazada ya düzenleme yaparken ya da ayakkabı deneyen müşterilerine yardımcı olurken görüntüleniyor.

4HER GÜN MAĞAZADA
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HER GÜN MAĞAZADA

Parker, geçtiğimiz günlerde de New York'ta bulunan mağazasında görüntülendi. Ünlü oyuncu, diziden kazandığı hatırı sayılır parayı yatırdığı mağazaya gelen müşterilerle bizzat ilgilendi.

5MASKESİNİ HİÇ ÇIKARMADI
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MASKESİNİ HİÇ ÇIKARMADI

Onların ayakkabıları giymelerine yardımcı olan Sarah Jessica Parker, bazı müşterilerine de fikir verdi. Parker, bu sırada koronavirüs önlemi olarak maskesini de hiç çıkarmadı.

6ROL GEREĞİ HEP GİDİYORDU
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ROL GEREĞİ HEP GİDİYORDU

 Sarah Jessica Parker'ın Sex and the City'de oynarken canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri sık sık aynı mağazaya gidip alışveriş ediyordu.

7YAN ÜRÜNLER DE SATILIYOR
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YAN ÜRÜNLER DE SATILIYOR

Bu mağaza, altı yıl önce kendi markasını yaratan Parker'ın en büyük hayaliydi. Ünlü oyuncu, mağazada ayakkabıların yanı sıra mum, güneş gözlüğü, kitap ve plaj havlusu da satacak.

8100 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR
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100 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

 1997'den bu yana meslektaşı Matthew Broderick ile evli olan Sarah Jessica Parker, üç çocuk annesi. Parker'ın hem oyunculuk hem de ek işlerinden elde ettiği 100 milyon dolarlık serveti var. 

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