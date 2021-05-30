Şevval Sam sosyal medyada olay oldu! İşte, Şevval Sam’ın çok konuşulan bikinili paylaşımı
Yasak Elma dizisinin gözde oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade kız kıza tatil keyfi yaptı. Tatilde keyifli vakit geçiren ünlüler birlikte görüntülenirken, Şevval Sam’ın sosyal medyada paylaştığı bikinili pozu olay oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şevval Sam’ın, işte o beğeni yağmuruna tutulan karesi…
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Tatilde keyifli vakit geçiren dizinin kadın oyuncuları birlikte teknede görüntülenirken, Şevval Sam’ın sosyal medyada paylaştığı bikinili pozu olay oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şevval Sam’ın, işte o beğeni yağmuruna tutulan karesi…
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'Yasak Elma' dizisiniz kadın oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu hep birlikte tatile çıktı. Kiraladıkları tekne ile mavi suların tadını çıkaran ünlü oyuncular, sezon sonrası tatil keyfiyle eğlenceli vakit geçirdiler.
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Güzel oyuncular sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulurken, aralarından Şevval Sam’ın takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili pozu tabiri caizse sosyal medyayı salladı.
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Yasak Elma dizisindeki Ender karakteri rolüyle de çok beğenilen 47 yaşındaki Şevval Sam’ın düzgün fiziği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.