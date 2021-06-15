Şevval Sam, Prenses’le tatilde

Prenses’le tatilde Şevval Sam, tatil için Marmaris’i tercih etti. Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” şeklinde konuştu.