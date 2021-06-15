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Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 07:09 | 

Şevval Sam, Prenses’le tatilde

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...

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1Prenses’le tatilde

Prenses’le tatilde

Şevval Sam, tatil için Marmaris’i tercih etti. Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

2KENDİ ELLERİYLE SÜSLEMİŞTİ

KENDİ ELLERİYLE SÜSLEMİŞTİ

Sam, geçtiğimiz yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. İçi dökülen karavanı elden geçiren sanatçı, her detayıyla tek tek ilgilendi.

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Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan sanatçı, şimdi karavanının keyfini sürüyor.

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Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...

5Uzunluğu 9.5 metre İçinde altı kişi kalabiliyor...

Uzunluğu 9.5 metre! İçinde altı kişi kalabiliyor...

Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.

İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

6İÇİNDE NELER VAR

İÇİNDE NELER VAR?

Salon, yatak odası mutfak

Duş banyo ve tuvalet

Yerden ısıtma

Kamera sistemi, uydu anteni

Koltuklar iki kişilik yatak oluyor

TV ve müzik sistemi

7Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var. Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

8Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ da kısa kamp tatillerine uygun kamyonet tarzındaki bu karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su’yu da alıp Bozcaada’ya tatile gitti. Paylaştığı karenin altına da “Macera dolu bir hafta sonu” notunu düştü.

9Kadir Doğulu-Neslihan Atagül

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

10Mehmet Aslantuğ

Mehmet Aslantuğ

Mehmet Aslantuğ ailesiyle 7 yıldır karavanla geziyor.

11Simge

Simge

Simge her yaz 15 gün karavan tatili yapıyor. Ünlü şarkıcı 'karavanda huzur buluyorum' diyor.

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