Şevval Sam kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şevval Sam'ın hayatı ve biyografisi

Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.



2013 yılının Ağustos ayında ise İki yıllık bir ön hazırlığın ürünü olan "Tango" albümünde, Şevval Sam, Türkiye ve dünyadan harmanlanan modern ve klasik Tango’ların yanı sıra yeni bestelere de sıcak sesiyle hayat verir. Astor Piazzola'nın “Libertango” ve Carlos Gardel'in “Por Una Cabeza” gibi klasikleşen eserlerini Türkçe sözlerle yeniden yorumlar. "Tango" albümünde ki keman sololar ise ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın imzasını taşımaktadır.