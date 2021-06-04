Şevval Sam kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şevval Sam'ın hayatı ve biyografisi
Şevval Sam'ın hayatı, oyunculuk kariyeri ve katıldığı televizyon programları dikkat çekiyor. Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu olan Şevval Sam, oyunculukta gösterdiği başarılar kadar seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettiriyor. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tarık Emir Tekin'in de annesi olan Şevval Sam, Süper Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Peki, Şevval Sam kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, sanatçı Şevval Sam'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Şevval Sam bu hafta Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk oldu. Seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine toplayan Sam, izleyenlerin beğenisini topladı. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam Gülbeyaz, Bodrum Masalı, Süper Baba gibi dizlerde rol aldı. Çok sayıda müzik albümüne de imza atan sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. Sam eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yıllarında evli kaldı.
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ŞEVVAL SAM KİMDİR?
Şevval Sam 1 Kasım 1973, İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.
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Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "İstanbul's Secrets" adlı 2. Albümünü çıkardı. 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkardı. Şevval Sam albümünde 16 Karadeniz türküsünü baştan yorumladı. Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemim ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir.
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Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.
2013 yılının Ağustos ayında ise İki yıllık bir ön hazırlığın ürünü olan "Tango" albümünde, Şevval Sam, Türkiye ve dünyadan harmanlanan modern ve klasik Tango’ların yanı sıra yeni bestelere de sıcak sesiyle hayat verir. Astor Piazzola'nın “Libertango” ve Carlos Gardel'in “Por Una Cabeza” gibi klasikleşen eserlerini Türkçe sözlerle yeniden yorumlar. "Tango" albümünde ki keman sololar ise ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın imzasını taşımaktadır.