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Şevval Sam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bu hafta Şevval Sam Şarkılar Bizi Söyler konuğu!

#Şevval Sam#Sevval Sam Şarkılar Bizi Söyler#Şevval Sam Kimdir

Her hafta bir konsept ile birbirinden ünlü konukları davet eden Şarkılar Bizi Söyler bu hafta Şevval Sam ile izleyenlere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. "Karışık Kaset" konsepti ile ekranlara gelecek olan programda Şevval Sam etkileyici sesinin yanı sıra oyunculuğu ve özel hayatıyla da merak konusu oldu. Peki, Şevval Sam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Şevval Sam hakkında merak edilenler...

1/4Şevval Sam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Bu hafta Şevval Sam Şarkılar Bizi Söyler konuğu

Şevval Sam son dönemlerde Yasak Elma dizisindeki oyunculuğuyla çok konuşuluyordu. Aynı zamanda etkileyicibir sesi olan ve özellikle Karadeniz şarkıları ile çok sevilen Şevval Sam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Peki, Şevval Sam kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu, şarkıcı Şevval Sam hakkında bilgiler...

2/4Şevval Sam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Bu hafta Şevval Sam Şarkılar Bizi Söyler konuğu

Peki, Şevval Sam kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu, şarkıcı Şevval Sam hakkında bilgiler...

3/4ŞEVVAL SAM KİMDİR

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam 1 Kasım 1973, İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "İstanbul's Secrets" adlı 2. Albümünü çıkardı. 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkardı. Şevval Sam albümünde 16 Karadeniz türküsünü baştan yorumladı.

Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemim ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir.

4/4Şevval Sam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Bu hafta Şevval Sam Şarkılar Bizi Söyler konuğu

Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi başarılı dizilerde rol alan Şevval Sam, son olarak Yasak Elma dizisiyle ününe ün katmayı başardı.

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