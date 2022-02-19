Şevval Sam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bu hafta Şevval Sam Şarkılar Bizi Söyler konuğu!

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam 1 Kasım 1973, İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.



Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "İstanbul's Secrets" adlı 2. Albümünü çıkardı. 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkardı. Şevval Sam albümünde 16 Karadeniz türküsünü baştan yorumladı.



Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemim ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir.