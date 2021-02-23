Şevval Şahin'in Bali günleri... 'Daha yeni başlıyorum'

Pandemi döneminde yaptığı partilerle gündemden düşmeyen Şevval Şahin, soluğu Bali’de almıştı.



Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile uzun süredir Bali’de tatil yapan 2018 Türkiye Güzeli, sosyal medyasında da birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



Tatilden yeni kareleri Instagram hesabına yükleyen Şahin altına da şu notu düştü: “Gezi, dalış, aktivite, parti ve çok daha fazlası... Bekleyin daha yeni başlıyorum.”